Cancillería activa número de emergencia para saber información de hinchas de la U en Avellaneda

Durante la noche del miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que dispuso números de emergencia consular para orientar y asistir a familiares directos de los hinchas chilenos que asistieron al partido entre Universidad de Chile e Independiente en Buenos Aires.

La medida se adoptó luego de los graves incidentes registrados en el Estadio Libertadores de América, donde barristas locales agredieron a decenas de seguidores azules en la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En paralelo, la policía argentina confirmó que hay más de 100 detenidos, entre ellos hombres, mujeres y menores de edad. Frente a esta situación, el Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a acompañar a las víctimas en el lugar de los hechos.

Los contactos del servicio social consular estarán disponibles para familiares que se encuentren en Chile y que tengan parientes directos afectados por lo ocurrido en el estadio de Avellaneda.

Datos de contactos:

+562 282 74576

+562 282 74506

emergencia@consulado.gob.cl