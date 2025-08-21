La U actualiza el estado de hinchas heridos tras graves incidentes ante Independiente: uno está en riesgo vital

Michael Clark, presidente de Azul Azul, actualizó el estado de los hinchas de Universidad de Chile que resultaron heridos producto de los graves incidentes ocurridos en el duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana en el Estadio Libertadores de América.

El mandamás de la concesionaria que rige los destinos del club estudiantil visitó a los fanáticos heridos que fueron trasladados a distintos hospitales de Buenos Aires e informó que uno de ellos se encuentra en riesgo vital por caída en altura, lo cual requirió intervención quirúrgica inmediata.

“Fuimos primero al Hospital Fiorito. Hay 12 personas, 12 chilenos, no hay argentinos. De esas 12 personas, entiendo que 11 personas están sin ningún tipo de riesgo vital, con cortes, apuñalados, palos, heridas en el tórax, en cabeza. Pero 11 de ellos están fuera de todo riesgo vital", declaró Clark.

En esa línea, detalló que “hay una persona que está entubada, en el quirófano, y ese es el más grave de todos. Ese es por caída en altura, entiendo que sí“.

“Luego fuimos a un segundo hospital, el Perón. Ahí hay tres personas, ninguna en riesgo vital y todas con cortes, apuñaladas, pero nada tan grave. Y finalmente fuimos al hospital Wilder, donde también hay cuatro chilenos, y ninguno en riesgo vital, también con cortes, golpes”, añadió.

Además, el presidente de Azul Azul señaló que “por lo que entendemos no hay fallecidos, al menos en estos tres hospitales, que son los que en teoría se llevaron a toda la gente que estaba grave. Yo no sé si hay gente que todavía no aparece. No tenemos claro, pero al menos en estos tres hospitales, que es donde en teoría se llevaron la gente más grave y los que están más graves detenidos antes de venir, no hay nadie fallecido”.

Finalmente, sobre la logística que llevará a cabo la U este jueves, Michael Clark explicó que “el plantel se va a ir temprano mañana (hoy), todo lo que es utilería se va a ir mañana y seguramente nos vamos a quedar algunas personas, Ignacio (Asenjo) y yo, viendo que efectivamente ojalá no haya nadie muerto, y ayudando a la gente”.

El listado completo entregado por Universidad de Chile

Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura.

Pablo Mora, politraumatismo.

Brayan Martínez, apuñalado.

Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

Diego Trujillo, politraumatismo.

Sebastián Aliste, politraumatismo.

Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu, politraumatismo.

Carlos Mesa, politraumatismo.

Román Silva, politraumatismo.

Victoria Neira, politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos, traumatismo de craneo (en observación).

Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo

Renato Urbina, traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde