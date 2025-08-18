;

Bebé recibe el nombre “Chat Yipiti”: Registraduría Nacional de Colombia lo aceptó

Hasta ahora, sería la única persona con ese nombre en el país.

Javiera Rivera

Recién nacido

Recién nacido / RyanJLane

Un inusual registro en Cereté, Colombia, ha sorprendido a la opinión pública: una recién nacida fue inscrita con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, una denominación inspirada en la inteligencia artificial.

La elección ha despertado debate en redes sociales: mientras algunos aplauden la creatividad, otros cuestionan si este tipo de nombres podrían generar complicaciones para los niños en el futuro.

Libertad y límites legales

En Colombia, los padres pueden escoger libremente el nombre de sus hijos, pero la Registraduría Nacional tiene la facultad de rechazar inscripciones que afecten la dignidad del menor.

En este caso, Chat Yipiti fue aceptado y, hasta ahora, sería la única persona con ese nombre en el país. Además, la elección se suma a una lista cada vez más extensa de nombres poco comunes en el país caribeño.

Revisa también

ADN

Recientemente, en Antioquia se viralizó el registro de un niño inscrito como Luis Bensonbun, en honor al cantante estadounidense Benson Boone, aunque con un error de transcripción.

El fenómeno abre preguntas sobre identidad y los efectos sociales de los nombres poco convencionales. Mientras algunos ven estas elecciones como una forma de creatividad, otros llaman a reflexionar sobre las consecuencias.

Por ahora, la historia de Chat Yipiti no solo se volvió viral en redes sociales, sino que también marca un nuevo capítulo en la manera en que la inteligencia artificial impacta la vida cotidiana.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad