Bebé recibe el nombre “Chat Yipiti”: Registraduría Nacional de Colombia lo aceptó

Un inusual registro en Cereté, Colombia, ha sorprendido a la opinión pública: una recién nacida fue inscrita con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, una denominación inspirada en la inteligencia artificial.

La elección ha despertado debate en redes sociales: mientras algunos aplauden la creatividad, otros cuestionan si este tipo de nombres podrían generar complicaciones para los niños en el futuro.

Libertad y límites legales

En Colombia, los padres pueden escoger libremente el nombre de sus hijos, pero la Registraduría Nacional tiene la facultad de rechazar inscripciones que afecten la dignidad del menor.

En este caso, Chat Yipiti fue aceptado y, hasta ahora, sería la única persona con ese nombre en el país. Además, la elección se suma a una lista cada vez más extensa de nombres poco comunes en el país caribeño.

Recientemente, en Antioquia se viralizó el registro de un niño inscrito como Luis Bensonbun, en honor al cantante estadounidense Benson Boone, aunque con un error de transcripción.

El fenómeno abre preguntas sobre identidad y los efectos sociales de los nombres poco convencionales. Mientras algunos ven estas elecciones como una forma de creatividad, otros llaman a reflexionar sobre las consecuencias.

Por ahora, la historia de Chat Yipiti no solo se volvió viral en redes sociales, sino que también marca un nuevo capítulo en la manera en que la inteligencia artificial impacta la vida cotidiana.