Crisis en Medio Oriente: 21 países rechazan plan de Israel para colonizar Cisjordania

Un grupo de 21 países condenó este jueves el proyecto israelí de levantar 3.400 viviendas en Cisjordanía, en un corredor estratégico que conecta el asentamiento de Maale Adumim con Jerusalén.

En una declaración conjunta, las naciones firmantes calificaron la decisión del gobierno israelí como “inaceptable” y una “violación del derecho internacional”.

El comunicado, que también cuenta con el respaldo de Australia, Japón y varios Estados de la Unión Europea, exigió la revocación inmediata del plan y advirtió que la medida mina los esfuerzos de seguridad y estabilidad en Medio Oriente.

Incluso, la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, se sumó a la condena, señalando que “la acción unilateral del gobierno israelí socava nuestro deseo colectivo de seguridad y prosperidad en la región”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, había advertido un día antes que la construcción en E1 dividiría Cisjordania en dos, lo que representaría una “amenaza existencial” para la continuidad de un Estado palestino.

Por su parte, la Autoridad Palestina rechazó enérgicamente el plan, asegurando que este paso “socava las posibilidades de implementar la solución de dos Estados y fragmenta la unidad geográfica y demográfica del pueblo palestino”.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien llamó a acelerar la anexión de Cisjordania, territorio bajo ocupación israelí desde 1967.

Cabe destacar, que la propuesta se enmarca en un contexto de creciente tensión, luego de que varios países anunciaran su intención de reconocer oficialmente al Estado palestino.