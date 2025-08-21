En menos de un año, el fútbol chileno protagonizó dos hechos de violencia grave para Conmebol. El ente rector del fútbol sudamericano primero las emprendió contra Colo Colo, y de seguro ahora lo hará con la Universidad de Chile.

Tras los graves hechos de violencia entre azules y argentinos en el duelo de Copa Sudamericana ante Independiente, el cuadro universitario arriesga ser duramente castigado por parte de Conmebol, pese a que la violencia de los fanáticos del ‘Rojo’ fue muchísimo mayor.

Ante la situación, la inquietud de los hinchas laicos es evidente: ¿Cuál podría ser la sanción para la Universidad de Chile? Los estatutos de Conmebol son claro, pero la interpretación de ellos queda solo a criterio de las autoridades sudamericanas.

Es por eso que la prensa argentina apeló a la “historia” más reciente de los hechos de violencia en el continente e hizo el ejercicio de comparar lo que podría pasar con chilenos y argentinos.

Colo Colo

El ejemplo más reciente pasó en nuestro país. En abril, Colo Colo fue duramente sancionado por parte de Conmebol tras los graves hechos de violencia en el duelo ante Fortaleza, producto de la muerte de hinchas a las afueras del Estadio Monumental durante la misma jornada.

Luego de casi tres semanas de investigación, el ente rector del fútbol sudamericano dio por ganador a los brasileños, castigó a Colo Colo a jugar cinco partidos a puertas cerradas y cinco más sin presencia de hinchas de su equipo en condición visita, y además una multa de US 80 mil.

Boca Juniors

En 2015, el Superclásico entre Boca y River se tomó los 8vos de final de la Copa Libertadores. Tras ir perdiendo por la cuenta mínima, un hincha ‘xeneize’ le lanzó gas pimienta a los jugadores ‘millonarios’, provocando el escándalo en La Bombonera.

Boca Juniors fue descalificado del torneo, sancionado a jugar dos partidos sin público en Buenos Aires y una multa de US 2000 mil.

Cobreloa

“En el año 2002, el duelo entre Cobreloa y Olimpia por los octavos de final fue suspendido porque Ángel Sánchez, el árbitro del partido, fue impactado con una moneda. Conmebol le dio por ganado 2 a 0 el encuentro al conjunto paraguayo, que posteriormente se consagraría campeón de aquella edición”.

São Paulo y Tigre

Finalmente, TyC Sports relata lo que sucedió en la Copa Sudamericana 2012.

“La final de la Copa Sudamericana 2012 también estuvo manchada por un escándalo. Tigre, que perdía 2 a 0 ante San Pablo, decidió no salir a disputar la segunda etapa porque habían sido emboscados y agredidos por la seguridad privada en el vestuario del Morumbí. El ente regulador del fútbol sudamericano le dio el título al Tricolor por abandono de su rival y multó económicamente a ambos equipos”.