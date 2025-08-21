;

“Es desilusionante”: mamá de Fran Virgilio confirma trascendental decisión de su hija tras infidelidad de Karol Lucero

En medio de las especulaciones sobre una posible separación, María Cecilia Virgilio salió a dar su opinión en plena vorágine mediática.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

La polémica en torno a Karol Lucero, tras reconocer públicamente una infidelidad a menos de un año de haberse casado, no solo ha remecido su carrera televisiva, sino también a su entorno familiar.

Mientras se multiplican los rumores sobre una crisis matrimonial con Francisca Virgilio, su suegra, María Cecilia Virgilio, decidió entregar su visión en medio de la tormenta mediática.

ADN

En conversación con LUN, la madre de Francisca negó versiones difundidas en redes sociales que la vinculaban con mensajes indirectos contra el animador. “Eso no es así. Tengo mi vida privada aparte, mi cuenta de Instagram, mi pololo. No he enviado mensajes subliminales ni nada. Pero la verdad es que tengo prohibido hablar”, aclaró.

ADN

“No pasa nada tan espantoso"

Sobre la situación de su hija, aseguró que se encuentra contenida por toda la familia y que, pese a la exposición mediática, intenta mantener la calma. “Está bien. No pasa nada tan espantoso, nadie está muriendo, esto va a pasar. Estoy conteniendo a mi hija, con sus hermanos y abuelos. Ella tiene que tomar decisiones si habla o no”, señaló.

Respecto a la relación con Lucero, la suegra fue clara en reconocer que la infidelidad generó decepción, aunque matizó con palabras de afecto hacia quien fue su yerno durante ocho años. “Claro que es desilusionante, qué otra cosa va a ser. Pero él sigue siendo mi yerno, siento cariño por él. No he posteado nada contra él como se ha dicho”, enfatizó.

Consultada sobre si ve posible una reconciliación entre la pareja, respondió con cautela: “No sé. Por ahora están separados”. También descartó haber sabido de otras infidelidades y pidió no dar crédito a las especulaciones: “Hay muchas cosas que no son ciertas. Mi hija está tranquila dentro de lo que está pasando”.

Las declaraciones de María Cecilia llegan en un momento en que la atención mediática sobre Karol Lucero crece, con su próxima entrevista en “Only Fama”, donde entregará su versión del caso.

