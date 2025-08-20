;

Otra grave imputación a Karol Lucero: lo acusan de grabar relaciones sexuales sin consentimiento

Según periodistas de farándula, el animador enfrenta un quiebre matrimonial, y estaría evaluando dejar Chile para alejarse del escándalo.

Nelson Quiroz

Otra grave imputación a Karol Lucero: lo acusan de grabar relaciones sexuales sin consentimiento

El comunicador Karol Lucero vuelve a quedar en el centro de la polémica tras una serie de denuncias que complican aún más su presente personal y profesional.

Luego de que se conociera su infidelidad a menos de un año de casarse con Fran Virgilio, ahora se suma una imputación más grave: la presunta existencia de grabaciones sexuales realizadas sin consentimiento.

ADN

Instagram

La DJ e influencer Isi Glock, con quien se vinculó sentimentalmente al exintegrante de Yingo, aseguró que Lucero tendría almacenada una galería de videos íntimos obtenidos en encuentros con distintas mujeres, algunos de ellos en dependencias de la productora Like Media.

Revisa también

ADN

En redes sociales, la joven advirtió: “O lo cuentas tú o lo cuento yo”, desatando una ola de críticas y especulaciones sobre la veracidad de estas acusaciones.

ADN

Capturas

El tema fue discutido en el programa Qué te lo Digo, donde Sergio Rojas recalcó que, de confirmarse, se trataría de un delito de gran gravedad, subrayando que grabar sin autorización vulnera derechos fundamentales. En tanto, Antonella Ríos comparó la situación con el caso viral de Sister Hong en China, una persona acusada de difundir material íntimo sin consentimiento.

La presión mediática ha golpeado fuerte al animador. Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, Lucero estaría atravesando un quiebre matrimonial definitivo, viviendo actualmente con su madre y evaluando incluso dejar Chile para alejarse del escándalo.

Mientras tanto, la opinión pública se mantiene dividida: algunos exigen que el caso se investigue judicialmente, mientras otros cuestionan la exposición mediática del ex “chico reality”. Lo cierto es que la imagen de Karol Lucero atraviesa su momento más complejo, marcada no solo por la infidelidad, sino ahora también por una acusación que podría tener consecuencias legales.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad