Otra grave imputación a Karol Lucero: lo acusan de grabar relaciones sexuales sin consentimiento

El comunicador Karol Lucero vuelve a quedar en el centro de la polémica tras una serie de denuncias que complican aún más su presente personal y profesional.

Luego de que se conociera su infidelidad a menos de un año de casarse con Fran Virgilio, ahora se suma una imputación más grave: la presunta existencia de grabaciones sexuales realizadas sin consentimiento.

Instagram Ampliar

La DJ e influencer Isi Glock, con quien se vinculó sentimentalmente al exintegrante de Yingo, aseguró que Lucero tendría almacenada una galería de videos íntimos obtenidos en encuentros con distintas mujeres, algunos de ellos en dependencias de la productora Like Media.

En redes sociales, la joven advirtió: “O lo cuentas tú o lo cuento yo”, desatando una ola de críticas y especulaciones sobre la veracidad de estas acusaciones.

Capturas Ampliar

El tema fue discutido en el programa Qué te lo Digo, donde Sergio Rojas recalcó que, de confirmarse, se trataría de un delito de gran gravedad, subrayando que grabar sin autorización vulnera derechos fundamentales. En tanto, Antonella Ríos comparó la situación con el caso viral de Sister Hong en China, una persona acusada de difundir material íntimo sin consentimiento.

La presión mediática ha golpeado fuerte al animador. Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, Lucero estaría atravesando un quiebre matrimonial definitivo, viviendo actualmente con su madre y evaluando incluso dejar Chile para alejarse del escándalo.

Mientras tanto, la opinión pública se mantiene dividida: algunos exigen que el caso se investigue judicialmente, mientras otros cuestionan la exposición mediática del ex “chico reality”. Lo cierto es que la imagen de Karol Lucero atraviesa su momento más complejo, marcada no solo por la infidelidad, sino ahora también por una acusación que podría tener consecuencias legales.