Después de casi dos semanas alejado de la exposición pública, Francisco Kaminski decidió reactivar sus redes sociales y compartir novedades de lo que sería un nuevo rumbo en su carrera como comunicador.

Su retorno llega tras enfrentar el quiebre con Camila Andrade, deudas económicas y cuestionamientos por su vínculo con el denominado “rey de Meiggs”.

El animador había desactivado su cuenta de Instagram debido a los fuertes ataques que recibía, incluyendo amenazas, pero reapareció con un mensaje reflexivo.

“¡A veces la vida te pide silencio! Hoy vuelvo distinto, solo, ¡y con más amor propio que nunca! Gracias a quienes siguen aquí, ¡este nuevo comienzo es nuestro! ¡De todos los que no abandonan! Gracias”, expresó en una publicación en blanco y negro.

Y recientemente, en su segunda publicación, tras su reaparición tras las controversias, el locutor anunció su nuevo emprendimiento y proyecto comunicacional.

“Todos hemos caído, todos hemos cometido errores y a veces sentimos que no hay salida. Pero cada error guarda una lección, cada tropiezo es un maestro disfrazado y cada caída es la oportunidad de levantarse más fuerte”, dijo.

“‘De los errores se aprende’, un pódcast para quienes han tocado fondo, pero se atrevieron a mirar hacia arriba. Historias reales, aprendizajes profundos y caminos de superación. Porque al final, el error no te define, el error te transforma”, agregó.

Finalmente, para concluir, en la publicación escribió: “‘De los errores se aprende’ pronto @deloserroresseaprende.cl”, mientras que los comentarios recibió el apoyo de varias figuras del espectáculo chileno, como Botota Fox y Adriana Barrientos.