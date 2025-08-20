¿Necesita esa plata? Aseguran que Mega pagará millonario monto a Karol Dance para contar su exclusiva tras ser infiel

Karol Lucero nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. A la polémica por la infidelidad a su esposa, Fran Virgilio, se suman ahora rumores de un millonario acuerdo con Mega para romper el silencio en el programa Only Fama, donde este viernes contaría su versión de los hechos.

Según reveló la periodista Paula Escobar en Zona de Estrellas, el exrostro de Yingo ya firmó contrato para aparecer en el estelar conducido por José Antonio Neme y Fran García-Huidobro.

La cifra, de acuerdo con la comunicadora, sería similar a la que recibió recientemente Francisco Kaminski por su entrevista en el mismo espacio: alrededor de 15 millones de pesos.

El caso, que ha escalado rápidamente en la prensa de farándula, también ha tenido consecuencias en la vida personal de Lucero. De acuerdo con la periodista Cecilia Gutiérrez, el animador estaría atravesando un quiebre matrimonial definitivo y actualmente vive con su madre, mientras evalúa incluso dejar Chile para distanciarse del escándalo.

Con la entrevista pactada para el viernes, la expectación es alta. Mega confirmó a través de sus redes sociales la presencia del comunicador en Only Fama, describiéndolo como “el hombre del momento”.