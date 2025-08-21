;

Los escabrosos detalles que dan cuenta como víctima del narcotráfico tuvo que comerse su propia oreja

Mauricio Tapia fue torturado y mutilado en Conchalí por la banda de Elías Jordan Sayeg Díaz, tras una supuesta pérdida de 140 mil pesos en drogas.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

Un caso de extrema violencia en Conchalí volvió a poner en evidencia la brutalidad de algunos secuestros en Chile.

El 8 de julio, Mauricio Tapia fue interceptado por cuatro personas mientras caminaba por la calle y trasladado a un inmueble usado como centro de operaciones de una banda liderada por Elías Jordan Sayeg Díaz.

Revisa también:

ADN

Durante casi tres horas, Tapia fue golpeado, quemado con cigarrillos y humillado, según consigna The Clinic.

La violencia escaló hasta la mutilación de su oreja derecha, que los captores lo obligaron a comerse, y la letra “J” grabada en su espalda como advertencia del líder de la organización.

Según la investigación de la Fiscalía Ecoh, el ataque respondía a una supuesta pérdida de 140 mil pesos en ventas de drogas, y no buscaba rescate económico.

868 secuestros registrados

Un mes después, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía lograron detener a Elías Jordan Sayeg Díaz, su pareja Cinthya Schythe Schythe y otros seis integrantes de la banda, mientras se incautaban drogas, municiones y balanzas digitales.

Los detenidos coordinaban venta de drogas y disciplinaban a sus integrantes mediante violencia extrema.

El subprefecto Hassel Barrientos explicó que “esto es un modo operandi normalmente utilizado por estas bandas criminales, con la finalidad de ejercer el control y el liderazgo frente a las personas que trabajan para ellos”.

En Chile se ha evidenciado un aumento de los secuestros por ajuste de cuentas, que representan cerca del 15% de los 868 secuestros registrados en Chile en 2024.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad