Los escabrosos detalles que dan cuenta como víctima del narcotráfico tuvo que comerse su propia oreja

Un caso de extrema violencia en Conchalí volvió a poner en evidencia la brutalidad de algunos secuestros en Chile.

El 8 de julio, Mauricio Tapia fue interceptado por cuatro personas mientras caminaba por la calle y trasladado a un inmueble usado como centro de operaciones de una banda liderada por Elías Jordan Sayeg Díaz.

Durante casi tres horas, Tapia fue golpeado, quemado con cigarrillos y humillado, según consigna The Clinic.

La violencia escaló hasta la mutilación de su oreja derecha, que los captores lo obligaron a comerse, y la letra “J” grabada en su espalda como advertencia del líder de la organización.

Según la investigación de la Fiscalía Ecoh, el ataque respondía a una supuesta pérdida de 140 mil pesos en ventas de drogas, y no buscaba rescate económico.

868 secuestros registrados

Un mes después, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía lograron detener a Elías Jordan Sayeg Díaz, su pareja Cinthya Schythe Schythe y otros seis integrantes de la banda, mientras se incautaban drogas, municiones y balanzas digitales.

Los detenidos coordinaban venta de drogas y disciplinaban a sus integrantes mediante violencia extrema.

El subprefecto Hassel Barrientos explicó que “esto es un modo operandi normalmente utilizado por estas bandas criminales, con la finalidad de ejercer el control y el liderazgo frente a las personas que trabajan para ellos”.

En Chile se ha evidenciado un aumento de los secuestros por ajuste de cuentas, que representan cerca del 15% de los 868 secuestros registrados en Chile en 2024.