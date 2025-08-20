Durante este miércoles, Elisa Loncon, académica mapuche y expresidenta de la Convención Constitucional, abordó en ADN Hoy su postulación al Senado por la Región de La Araucanía, donde competirá como independiente en un cupo del Partido Comunista en las elecciones del 16 de noviembre de 2025.

“Yo soy mapuche. Mi corazón es mapuche y tengo puesta mi mirada en el pueblo de Chile en su conjunto. No soy militante de ningún partido político. Estamos llevando un planteamiento para Chile en su conjunto”, respondió, al ser consultada sobre su identidad política.

En esa línea, señaló que “yo tengo autonomía, independencia de pensamiento, una historia mapuche que me sostiene y he sido parte de esa historia. Si llego al Senado, quiero trabajar por la juventud, los derechos de la naturaleza, el pueblo mapuche y buscar soluciones para la región, porque ha sido gobernada históricamente por un sector que no ha resuelto los problemas”.

Respecto a su opción a la presidencia, señaló que “tenemos que tomar una posición de apoyo a Jeannette Jara, porque ella va en un colectivo progresista, ella sí tiene militancia, pero su programa se construye con el pueblo y con los sectores que entran a la lista. Hay que apoyarla y tenemos que ganar el Parlamento”.

Sobre si Jadue debió haberse abstenido de postularse mientras enfrenta procesos judiciales, sostuvo que “ yo no soy comunista . No participo de las decisiones porque no soy del Partido Comunista y tampoco le puedo agendar un discurso en ese sentido porque soy externa”.

“Yo creo que primero hay que ver que la ley funcione, que la institucionalidad funcione, y en su momento la institucionalidad tendrá que decir algo. El proceso de investigación debiera ser más ágil, no tan largo, porque la institucionalidad tiene que operar. Espero que se agilice para todos los casos pendientes relacionados con la justicia”, cerró.