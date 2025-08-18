Elisa Loncon será candidata al Senado por La Araucanía con apoyo del Partido Comunista

Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional, será candidata a senadora por La Araucanía bajo el alero del Partido Comunista (PC).

La decisión fue confirmada por el timonel comunista, Lautaro Carmona, quien aseguró que Loncon manifestó su disposición a competir en las próximas elecciones parlamentarias, según confirma Ex-Ante.

Durante el proceso constitucional que encabezó en 2021, Loncon fue una de las principales impulsoras de la propuesta que buscaba reemplazar el Senado por una Cámara de las Regiones con menores atribuciones.

Incluso, en agosto de 2022, lo calificó como “una elite-casta, donde se repetían siempre los mismos apellidos y las mismas familias”.

Tres años después, la académica mapuche pone su nombre a disposición para integrar la institución que antes cuestionó.

“Refundar Chile”

Inicialmente, buscó un cupo por el Frente Amplio, pero tras fracasar esas conversaciones optó por competir como independiente dentro de la lista comunista.

Su candidatura también revive las polémicas que han marcado su vida pública. Entre ellas, el permiso sabático que le otorgó la Universidad de Santiago —respaldado por Contraloría pese a las críticas opositoras— y la omisión, en su libro Txayenko, de su recordada frase inaugural sobre “refundar Chile”.

En paralelo, Loncon ha recibido reconocimiento internacional, como su inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2021 y el Premio Coppieters a la diversidad cultural entregado este año en Bélgica.