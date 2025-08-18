;

Elisa Loncon será candidata al Senado por La Araucanía con apoyo del Partido Comunista

La ex presidenta de la Convención, que impulsó suprimir la Cámara Alta, competirá como carta de PC tras quedar fuera de un acuerdo con el Frente Amplio.

Martín Neut

Elisa Loncon

Elisa Loncon / Diego Martin

Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional, será candidata a senadora por La Araucanía bajo el alero del Partido Comunista (PC).

La decisión fue confirmada por el timonel comunista, Lautaro Carmona, quien aseguró que Loncon manifestó su disposición a competir en las próximas elecciones parlamentarias, según confirma Ex-Ante.

Revisa también:

ADN

Durante el proceso constitucional que encabezó en 2021, Loncon fue una de las principales impulsoras de la propuesta que buscaba reemplazar el Senado por una Cámara de las Regiones con menores atribuciones.

Incluso, en agosto de 2022, lo calificó como “una elite-casta, donde se repetían siempre los mismos apellidos y las mismas familias”.

Tres años después, la académica mapuche pone su nombre a disposición para integrar la institución que antes cuestionó.

“Refundar Chile”

Inicialmente, buscó un cupo por el Frente Amplio, pero tras fracasar esas conversaciones optó por competir como independiente dentro de la lista comunista.

Su candidatura también revive las polémicas que han marcado su vida pública. Entre ellas, el permiso sabático que le otorgó la Universidad de Santiago —respaldado por Contraloría pese a las críticas opositoras— y la omisión, en su libro Txayenko, de su recordada frase inaugural sobre “refundar Chile”.

En paralelo, Loncon ha recibido reconocimiento internacional, como su inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2021 y el Premio Coppieters a la diversidad cultural entregado este año en Bélgica.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad