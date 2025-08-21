El grave incumplimiento al reglamento de seguridad de Conmebol que expuso a la U en su regreso a Chile

Tras los trágicos hechos ocurridos en Avellaneda y la cancelación del partido contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el plantel de Universidad de Chile inició en la mañana de este jueves su regreso a nuestro país.

Sin embargo, un grave incumplimiento afectó a la delegación del club estudiantil en su retorno. Esto porque, contrario a lo que establece el protocolo de la Conmebol, la U no contó con la escolta policial que indica el reglamento del organismo en su trayecto desde el hotel hasta el aeropuerto de Buenos Aires.

Según información desde el elenco nacional, los futbolistas, cuerpo técnico y otros integrantes de la institución llegaron sin seguridad al aeropuerto, donde recién se toparon con algunos policías para emprender su viaje de vuelta a Chile.

Este hecho supone un grave incumplimiento al artículo 19 letras S, T y V del Reglamento de Seguridad de Conmebol 2025, el cual detalla la obligación de “solicitar y coordinar con la Policía local los servicios de escolta para las delegaciones deportivas local y visitante en los desplazamientos oficiales que se relacionan a continuación, según necesidad: Aeropuerto – Hotel, Hotel – Campo de Entrenamiento – Hotel, Hotel – Estadio – Hotel, Hotel – Aeropuerto".

Además, el artículo establece que “se recomienda para dicha escolta un acompañamiento al menos 4 motos y dos patrullas”, lo que justamente no ocurrió en el traslado de la U al aeropuerto Aeroparque.

Cabe destacar que Conmebol detalla que estas obligaciones deben ser cumplidas por un Oficial de Seguridad nombrado por una Asociación Miembro (OSAM) y un Oficial de Seguridad nombrado por el Club local en su Carta de Conformidad y Compromiso (OSCL), por lo que su incumplimiento podría implicar severas sanciones disciplinarias para Independiente.