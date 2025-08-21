Conmebol oficializa cancelación del partido entre la U e Independiente: duelo podría ser reprogramado

Tras el caos vivido en Buenos Aires durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente, la Conmebol finalmente se pronunció.

El ente rector del fútbol sudamericano señaló que, ante la falta de garantías de seguridad para reanudar el encuentro, se optó por dar el duelo por cancelado.

Asimismo, indicaron que todos los hechos registrados, tanto dentro como fuera del estadio, serán enviados a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol para determinar las sanciones correspondientes.

De acuerdo con las bases de la propia Conmebol, el partido podría ser reprogramado. Eso sí, el escenario podría cambiar e incluso los minutos restantes disputarse en otro país.