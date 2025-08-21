Con Díaz y Aránguiz al frente: el sentido mensaje del plantel de la U tras la tragedia en Avellaneda

El plantel de Universidad de Chile se pronunció este jueves a través de sus redes sociales para lamentar los graves incidentes ocurridos en el duelo ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

A través de un mensaje compartido por algunos de los referentes azules como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, los futbolistas del cuadro estudiantil expresaron que “como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”.

“Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares", agregaron.

Por último, remarcaron que “lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”.

Hasta el momento, la U informó que existen 19 hinchas heridos, de diversa consideración y de nacionalidad chilena, que están siendo atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí.

