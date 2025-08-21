El canotaje le permite a Chile llegar a los 18 oros en los Juegos Panamericanos Junior 2025 / Sebastián Miranda / Team Chile

Otra positiva jornada tuvo el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Todo luego del gran desempeño nacional en el canotaje, donde nuestros representantes ganaron dos oros en los 500 metros.

Por una parte, Maira Toro se impuso con un tiempo de 2 minutos, 1 segundo y 68 centésimas, tomándose revancha tras su medalla de plata en los 200 metros.

En tanto, Sebastián Alveal sumó su segunda presea de oro, considerando que ya ganó ayer miércoles en los 1.000 metros. Ahora, con un crono de 1 minuto, 42 segundos y 29 centésimas.

A lo anterior se suma lo hecho por Franchesca Muñoz, que obtuvo el bronce en la categoría sobre 68 kilos del karate.

Este rendimiento le permite al Team Chile completar ya 54 medallas hasta ahora en los Juegos Panamericanos Junior 2025: 18 de oro, 14 de plata y 22 de bronce.