Ganó bronce para Chile en los Panamericanos Junior y dejó conmovedor mensaje: “Se me hace complicado con la universidad...”

El Team Chile ha sumado 51 medallas en lo que va de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El último en subirse al podio fue Benjamín Muñoz, quien se quedó con el bronce en lanzamiento de martillo.

El joven atleta conversó en exclusiva con ADN Deportes, donde profundizó sobre el trabajo que hay detrás de un deportista de alto rendimiento en nuestro país.

“Me sentí muy bien desde los primeros lanzamientos. Nunca había abierto con una marca tan alta. Sabía a lo que venía, así que había que aprovechar todas las horas de entrenamiento. La idea era ir por la medalla”, comenzó diciendo.

Acerca de la preparación para alcanzar este importante logro, señaló: “el año pasado fui a un Mundial y a un Sudamericano Sub 20 y me fue pésimo. Encima estoy en segundo año de universidad, entonces se hace más complicado, pero todos los sacrificios traen su recompensa. No tengo palabras para describir esto”.

El martillero también destacó a quienes lo han apoyado en este proceso: “mi familia, mi papá, mi hermano, pero principalmente mi entrenador y mi grupo de trabajo, que son como mi segunda familia. Nos vemos de lunes a sábado, así que ellos son la principal fuente de energía”.

Por último, se refirió a la actuación de Miguel Castro, el otro chileno que finalizó cuarto en la disciplina: “sabíamos que la competencia iba a estar súper dura, que teníamos que dejar lo mejor de nosotros y conseguir nuestra mejor marca si queríamos obtener una medalla. Y así se dio”.