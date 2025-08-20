;

Ganó bronce para Chile en los Panamericanos Junior y dejó conmovedor mensaje: “Se me hace complicado con la universidad...”

“Todos los sacrificios traen su recompensa. No tengo palabras para describir esto”, agregó Benjamín Muñoz.

Javier Catalán

Daniel Ramírez

Benjamín Muñoz, bronce en lanzamiento de martillo en los Panamericanos Junior 2025

Benjamín Muñoz, bronce en lanzamiento de martillo en los Panamericanos Junior 2025

02:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Team Chile ha sumado 51 medallas en lo que va de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El último en subirse al podio fue Benjamín Muñoz, quien se quedó con el bronce en lanzamiento de martillo.

El joven atleta conversó en exclusiva con ADN Deportes, donde profundizó sobre el trabajo que hay detrás de un deportista de alto rendimiento en nuestro país.

“Me sentí muy bien desde los primeros lanzamientos. Nunca había abierto con una marca tan alta. Sabía a lo que venía, así que había que aprovechar todas las horas de entrenamiento. La idea era ir por la medalla”, comenzó diciendo.

Revisa también:

ADN

Acerca de la preparación para alcanzar este importante logro, señaló: “el año pasado fui a un Mundial y a un Sudamericano Sub 20 y me fue pésimo. Encima estoy en segundo año de universidad, entonces se hace más complicado, pero todos los sacrificios traen su recompensa. No tengo palabras para describir esto”.

El martillero también destacó a quienes lo han apoyado en este proceso: “mi familia, mi papá, mi hermano, pero principalmente mi entrenador y mi grupo de trabajo, que son como mi segunda familia. Nos vemos de lunes a sábado, así que ellos son la principal fuente de energía”.

Por último, se refirió a la actuación de Miguel Castro, el otro chileno que finalizó cuarto en la disciplina: “sabíamos que la competencia iba a estar súper dura, que teníamos que dejar lo mejor de nosotros y conseguir nuestra mejor marca si queríamos obtener una medalla. Y así se dio”.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad