¡Todo listo! Netflix confirma la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

Revisa todos los detalles del nuevo combate del chico problemático del boxeo.

José Campillay

José Campillay

El mundo del boxeo tendrá un nuevo e inesperado capítulo este 2025. Finalmente, se confirmó que Jake Paul y el invicto campeón ligero Gervonta ‘Tank’ Davis se enfrentarán en un combate de exhibición que promete ser uno de los espectáculos más mediáticos del año.

El evento está programado para noviembre en el State Farm Arena de Atlanta, y será transmitido en exclusiva para todo el mundo a través de Netflix.

La plataforma de streaming ya lo promociona como uno de sus grandes estrenos deportivos del año, tras los exitosos eventos de Paul contra Mike Tyson en 2024 y el choque ante ‘Canelo’ Álvarez el pasado septiembre.

El contexto que rodea a Davis genera aún más expectación; con un récord de 30 victorias, 28 por nocaut, y un empate, el campeón estadounidense venía de un polémico resultado ante Lamont Roach en marzo, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre una revancha o incluso un posible retiro.

Sin embargo, en lugar de defender su cinturón o buscar un duelo con Shakur Stevenson, ‘Tank’ sorprendió aceptando un combate de exhibición frente a Paul, lo que desató tanto entusiasmo como críticas dentro del mundo del boxeo.

En el otro rincón estará Jake, el ‘chico terrible’ del ring, que ha sabido convertir cada una de sus presentaciones en un show global.

El youtuber convertido en boxeador había estado en conversaciones para enfrentar a Anthony Joshua, pero las negociaciones se cayeron por problemas relacionados con los derechos de transmisión.

¿Cuándo será el combate?

El enfrentamiento entre Davis y Paul se llevará a cabo en el State Farm Arena el próximo viernes 14 de noviembre.

El evento será transmitido completamente en vivo a través de Netflix.

Fiel a su estilo, el youtuber no dudó en apuntar sus cañones hacia su próximo oponente, provocándolo en redes sociales.

Puede que se apode ‘Tanque’, pero yo soy un dron FPV y estoy a punto de incapacitar a un niño pequeño. Primero acabaré con David, luego masacraré a Goliat”, escribió en una de sus publicaciones.

Uno de los factores que más atención ha despertado es la gran diferencia de peso entre ambos. Mientras Davis es campeón en las 135 libras, Paul llegó a pelear en las 200 libras en su último combate.

