VIDEO. Daniel Garnero anticipa el estreno en el Claro Arena para enfrentar a Unión Española: “Queremos que sea una fiesta”

El entrenador de la UC también destacó que, ante esta circunstancia, “no siento presión, al contrario, es una motivación muy grande”.

Javier Catalán

Cruzados

Cruzados

Este sábado 23 de agosto, Universidad Católica reinaugurará el Claro Arena en el partido ante Unión Española por el Campeonato Nacional.

Acerca de este especial evento, Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, habló en conferencia de prensa, donde además dejó un mensaje por la tragedia vivida ayer en el duelo entre Universidad de Chile e Independiente.

Todas las semanas estamos sufriendo sanciones y no tenemos un plantel muy amplio. A mí me encanta la idea de poder darle confianza a un equipo, pero por distintos motivos no pudimos repetir una alineación”, comenzó diciendo el DT.

Acerca de la vuelta a una localía asentada, señaló que: “estamos con muchas ganas de que el sábado sea una fiesta, de tener un estadio lleno, pero en lo deportivo vamos por otro carril; el de seguir ratificando las cosas buenas que venimos haciendo”.

No siento presión, al contrario, es una motivación muy grande. Me toca dirigir en la reinauguración del estadio, donde hay una ilusión muy grande y donde Católica históricamente se hizo muy fuerte de local”, agregó el trasandino.

Luego, al ser consultado por los hechos de violencia vividos en el duelo entre Independiente y la U, remarcó que “es una tristeza que en un partido de fútbol pase esto. Da mucha pena que gente que fue a la cancha tenga que vivir momentos tan feos, tanto de un lado como del otro”.

Mi objetivo es pelear el torneo, pero la realidad nos indica otra cosa. Eso sí, en los torneos internacionales, si conseguimos ratificar lo que venimos mostrando, vamos a tener grandes chances de disputar esas plazas”, sentenció Daniel Garnero.

