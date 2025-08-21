Dos hospitalizados y 100 detenidos: Cancillería entrega nueva actualización sobre situación de los hinchas de la U

Hinchas de la U en Buenos Aires ante Independiente

Pasan las horas y la calma no llega para los hinchas de la Universidad de Chile. Este jueves siguen los problemas para los fanáticos azules más afectados por la situación vivida el pasado miércoles en Buenos Aires.

Tras los graves incidentes que protagonizaron con los fanáticos de Independiente, una gran cantidad de hinchas azules fueron detenidos y otros terminaron en recintos hospitalarios por las complejas situaciones de salud en las que quedaron.

Durante este jueves por la tarde, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hicieron una actualización de la situación que viven los laicos al otro lado de la cordillera.

“100 connacionales permanecen detenidos en Argentina debido a los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América en Buenos Aires”, parten indicando.

Agregan que “tras gestiones de nuestro Consulado General en Buenos Aires, los 98 connacionales detenidos en la 4ta comisaría están siendo derivados a distintas comisarías para evitar el hacinamiento y mejorar sus condiciones de seguridad”, esgrimieron.

Cerraron respecto a los heridos que “al momento solo dos de ellos permanecen hospitalizados”.