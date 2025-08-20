;

Hincha de la U completamente ensangrentado logró arrancar de un destino peor en Avellaneda

El partido por los octavos de final de Copa Sudamericana terminó en tragedia en las tribunas.

Más que un partido de fútbol: el estadio Libertadores de América se convirtió en un infierno para muchos hinchas de Universidad de Chile que debieron enfrentar situaciones de violencia extrema.

En medios de los registros que captaron las cámaras, uno especialmente terrorífico se viralizó en redes sociales. Se trata de la secuencia de un hincha de la U, quien a torso desnudo corría a las afueras del estadio.

El detalle es que estaba todo ensangrentado, una postal de lo que ocurrió. Al arrancar de hinchas de Independiente, la filmación muestra que el simpatizante es orientado por la policía.

“Estamos viendo imágenes realmente fuertes. Este hincha se va a ir detenido por la policía. Andá a saber dónde va ese hombre, que está mareado, ensangrentado, desnudo”, dicen los periodistas del canal argentino TyC.

En cuando a lo deportivo, el partido entre Independiente y Universidad de Chile se suspendió por los incidentes, por lo que resta por definir qué pasará con la llave válida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

