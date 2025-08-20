“¿Dónde está la policía?“: hinchas de Independiente fustigan a fanáticos de la U por incidentes en Avellaneda / ALEJANDRO PAGNI

El caos se apoderó de Avellaneda en el entretiempo del partido de Independiente y la U de Chile, donde parte de los fanáticos azules protagonizaron lanzamiento de parte del mobiliario, de los baños y de las butacas.

Ante esta situación, los fanáticos azules fueron desalojados, pero los que quedaron fueron emboscados por parte de la barra brava local, todo provocando la suspensión del compromiso por Copa Sudamericana.

En testimonios recogidos por TyC Sports, los adherentes del “Rojo de Avellaneda” cuestionaron la actitud de los visitantes.

“Vamos a otro país y nos cagan a trompadas. ¿Dónde está la policía?“, dijo uno.

“Le pegaron a mujeres, a chicos. Tienen que pedir los puntos”, replicó otro hincha de Independiente.

“La policía no hace nada, se burlan de nosotros. Es una vergüenza. No podemos salir así todo asustados”, insistieron.

“A cualquier equipo afuera lo cagan a palos y parece que lo único que importa es que la Conmebol siga el show”, complementó otro hincha.

“Empezaron a agredir al final del primer tiempo. ¿Dónde estaba la policía? ¿Ahora es culpa de Independiente?“, cuestionando, expresando su indignación.

Lo anterior ocurrió previo a la verdadera encerrona que sufrieron hinchas de la U, varios de los cuales terminaron heridos por ataques de los hinchas de Independiente, lo que obligó a cancelar el partido.