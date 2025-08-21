“Todavía no creo lo que vi hoy”: Felipe Loyola habla tras graves incidentes en Avellaneda

Durante este miércoles, los graves incidentes entre barristas de Universidad de Chile e Independiente en el duelo por Copa Sudamericana en Avellaneda obligaron a suspender el partido y dejaron, de forma preliminar, heridos y detenidos.

En ese contexto, uno de los protagonisu tas del encuentro, Felipe Loyola, mediocampista de Independiente y de la selección chilena, lamentó lo ocurrido y cuestionó la seguridad en el Estadio Libertadores de América.

A través de redes sociales, expresó: “Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba”.

El jugador agregó que lo vivido dista del espíritu deportivo: “Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”.

El partido fue suspendido y dejó como saldo varias personas detenidas, entre ellas hinchas chilenos, quienes además resultaron agredidos en la tribuna destinada a la visita.