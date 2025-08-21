¿Uno menos para Nico Córdova? Paulo Díaz sale lesionado en partido de River Plate por Copa Libertadores

River Plate se está jugando la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores esta noche ante Libertad en el Monumental de Núñez.

El defensor central chileno, Paulo Díaz, comenzó como titular en el “Millonario” y disputó todo el primer tiempo, aunque desde un inicio mostró ciertas molestias físicas.

Por ello, en el entretiempo Marcelo Gallardo decidió sustituirlo, lo que generó preocupación también en Chile, ya que en las próximas semanas debería publicarse la nómina para la última fecha de las Eliminatorias.

Si bien Nicolás Córdova confirmó que utilizará una selección chilena con nombres proyectados al Mundial 2030, el zaguero podría ser uno de esos jugadores que aporten experiencia a un grupo de futbolistas jóvenes.

Habrá que esperar la información oficial desde River Plate para conocer la gravedad de la lesión y su tiempo estimado de recuperación.