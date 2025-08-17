;

VIDEOS. Con gol de Alexander Aravena: Gremio le gana picante duelo al Atlético Mineiro de Iván Román, que volvió a la titularidad

El ex defensor de Palestino provocó una de las cuatro tarjetas rojas del partido.

Javier Catalán

Foto: @gremio

Foto: @gremio

Durante la jornada de este domingo, se vivió un picante duelo de chilenos en el Brasileirao.

El Gremio de Alexander Aravena venció a domicilio por 3-1 al Atlético Mineiro de Iván Román, quien volvió a la titularidad tras más de cuatro meses.

El cotejo comenzó de gran manera para los locales, que abrieron la cuenta con un potente remate desde fuera del área de Gustavo Scarpa (38′). Pero la alegría duró poco, ya que el “tricolor” empató con gol de Edenilson (45′).

El partido se calentó en la segunda parte, cuando la visita ya estaba adelante tras una conquista de Fabián Balbuena (58′). Luego, Carlos Vinicius le propinó un duro codazo a Román tras una pelota dividida, lo que le significó la expulsión.

Alexander Aravena ingresó en el minuto 84 y le bastaron pocos instantes para anotar el 3-1 definitivo. El exUniversidad Católica solo tuvo que empujar el balón a la portería tras un pase de André Henrique.

Tras el gol del chileno, todo se descontroló en el Arena do Galo y, tras una serie de riñas, Junior Alonso, quien había reemplazado a Iván Román, vio la roja para el Mineiro, mientras que en Gremio se fue expulsado Dodi.

