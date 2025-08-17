Durante la jornada de este domingo, se vivió un picante duelo de chilenos en el Brasileirao.

El Gremio de Alexander Aravena venció a domicilio por 3-1 al Atlético Mineiro de Iván Román, quien volvió a la titularidad tras más de cuatro meses.

El cotejo comenzó de gran manera para los locales, que abrieron la cuenta con un potente remate desde fuera del área de Gustavo Scarpa (38′). Pero la alegría duró poco, ya que el “tricolor” empató con gol de Edenilson (45′).

Falta para o Atlético, Hulk cobra tocando para o Scarpa que marca um golaço de longe.



Olha onde esse chute passou. ☄️



El partido se calentó en la segunda parte, cuando la visita ya estaba adelante tras una conquista de Fabián Balbuena (58′). Luego, Carlos Vinicius le propinó un duro codazo a Román tras una pelota dividida, lo que le significó la expulsión.

🟥 Expulsado Carlos Vinicius por agresión a Iván Román.



Gremio, que gana 2-1, se queda con 10. ¿Les parece tarjeta roja? 👀pic.twitter.com/CVdMK6Be8T https://t.co/OdoSIfnBy7 — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) August 17, 2025

Alexander Aravena ingresó en el minuto 84 y le bastaron pocos instantes para anotar el 3-1 definitivo. El exUniversidad Católica solo tuvo que empujar el balón a la portería tras un pase de André Henrique.

⚽️ ¡GOL CHILENO EN BRASIL! 🇧🇷



Alexander Aravena puso el 3-1 para Gremio 👇pic.twitter.com/vei7Wkn3j7 https://t.co/dGFLNwamfS — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) August 17, 2025

Tras el gol del chileno, todo se descontroló en el Arena do Galo y, tras una serie de riñas, Junior Alonso, quien había reemplazado a Iván Román, vio la roja para el Mineiro, mientras que en Gremio se fue expulsado Dodi.