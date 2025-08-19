;

¿Llega al Superclásico? Tribunal de Disciplina confirmó castigo para Arturo Vidal

El “King” fue citado a declarar tras bajar a la zona de camarines e increpar al árbitro, luego del empate de Colo Colo ante Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

En Colo Colo, y particularmente en relación a Arturo Vidal, estaban expectantes a las resoluciones del Tribunal de Disciplina de este martes.

El “King” fue citado a declarar tras bajar a la zona de camarines, pese a no estar convocado, e increpar al árbitro luego del empate con Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Finalmente, la sala decidió castigar al volante con una fecha de sanción, por lo que no podrá estar presente en el duelo de este viernes 22 de agosto ante Palestino, pero sí podrá jugar el Superclásico frente a Universidad de Chile por la jornada 22 del torneo.

Además, Colo Colo, como institución, fue citado a declarar en la próxima sesión del Tribunal de Disciplina, que se realizará el martes 26 de agosto, debido a los incidentes ocurridos en el clásico ante Universidad Católica, disputado en el Estadio Monumental.

