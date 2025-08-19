Durante la jornada de este martes, Sao Paulo se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en la definición por penales a Atlético Nacional en Brasil.

Luego del empate sin goles en la ida en Colombia, el “Sampa” buscaba definir en casa su avance a la siguiente ronda, y las cosas no podían comenzar mejor para los brasileños, que de arranque se pusieron en ventaja con un gol de André Silva (3′).

GOL DO SÃO PAULO! pic.twitter.com/XruwKavjxo — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 20, 2025

La ilusión colombiana llegó ya entrado el segundo tiempo, cuando Alfredo Morelos (70′) transformó en gol un lanzamiento penal.

¡LO EMPATA ATLÉTICO NACIONAL! Alfredo Morelos marca el 1-1 ante San Pablo en el Morumbí.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wRwlwIeHmW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Sin embargo, la alegría no duró nada para el “Verde”, ya que en las celebraciones del empate, Edwin Cardona se fue expulsado tras un encontrón con Nahuel Ferraresi, completando así una serie para el olvido, considerando que en la ida falló dos penales.

Con un hombre menos, Atlético Nacional solo se dedicó a protegerse, y el experimentado David Ospina fue clave para mantener su arco en cero, atajando dos remates muy complicados que llevaron todo a la definición desde los 12 pasos.

En la tanda, para los colombianos comenzó fallando Matheus Uribe, mientras que para el “Sampa” marcó Lucas Moura. Seguidamente, Jorman Campuzano igualó la serie, puesto que Marco Antonio erró para la visita. Tras esto, ambos marcaron consecutivamente, hasta que Marino Hinestroza falló y Cedric Soares convirtió, sellando la clasificación de los locales.

Con esta victoria, Sao Paulo se medirá en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el ganador de la llave entre Liga Universitaria de Quito y Botafogo.