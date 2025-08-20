Se encoge la lista: candidato a la banca de Colo Colo firmará por gigante de Brasil

Colo Colo ya se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón de la banca alba.

De momento, y al menos hasta el Superclásico ante la U, el equipo será dirigido de manera interina por Hugo González y Luis Pérez, quienes debutarán este viernes frente a Palestino.

Uno de los primeros nombres en sonar como reemplazante del exBoca Juniors fue Juan Pablo Vojvoda, quien incluso aparecía entre los favoritos de Aníbal Mosa.

Sin embargo, el argentino que comandó a Unión La Calera en 2020, solo quedará como un anhelo en Macul. Tras su salida de Fortaleza, tiene todo encaminado para asumir en un gigante de Brasil.

Según reportes de distintos medios brasileños, Vojvoda ya tendría un acuerdo para convertirse en el nuevo técnico del Santos, club que despidió a Cleber Xavier luego de la dura caída por 6-0 ante Vasco da Gama.

Con el trasandino fuera de carrera, la lista de candidatos de Colo Colo comienza a reducirse. Entre los nombres que suenan están Gustavo Quinteros, Pablo Guede y Pablo “Vitamina” Sánchez.