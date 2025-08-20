;

Se encoge la lista: candidato a la banca de Colo Colo firmará por gigante de Brasil

Los albos se encuentran en busca de nuevo entrenador tras el despido de Jorge Almirón.

Javier Catalán

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Colo Colo ya se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón de la banca alba.

De momento, y al menos hasta el Superclásico ante la U, el equipo será dirigido de manera interina por Hugo González y Luis Pérez, quienes debutarán este viernes frente a Palestino.

Uno de los primeros nombres en sonar como reemplazante del exBoca Juniors fue Juan Pablo Vojvoda, quien incluso aparecía entre los favoritos de Aníbal Mosa.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el argentino que comandó a Unión La Calera en 2020, solo quedará como un anhelo en Macul. Tras su salida de Fortaleza, tiene todo encaminado para asumir en un gigante de Brasil.

Según reportes de distintos medios brasileños, Vojvoda ya tendría un acuerdo para convertirse en el nuevo técnico del Santos, club que despidió a Cleber Xavier luego de la dura caída por 6-0 ante Vasco da Gama.

Con el trasandino fuera de carrera, la lista de candidatos de Colo Colo comienza a reducirse. Entre los nombres que suenan están Gustavo Quinteros, Pablo Guede y Pablo “Vitamina” Sánchez.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad