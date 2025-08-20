Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón: “Agradecemos su profesionalismo y compromiso”
El argentino se va del “Cacique” habiendo conseguido dos títulos.
Tras una temporada para el olvido al mando de Colo Colo, Jorge Almirón dejó de ser el entrenador del “Cacique”.
Luego de llegar a un acuerdo económico con la dirigencia, el argentino firmó su finiquito durante la tarde del martes, quedando solo pendiente la oficialización por parte del club.
El anuncio se concretó este miércoles a través de las redes sociales del club. “¡Gracias Jorge Almirón! Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 y la Supercopa 2024”, publicaron.
Con su salida, Colo Colo ya realizó sus primeros entrenamientos bajo el mando interino de Hugo González y Luis Pérez, quienes estarán, al menos, hasta el Superclásico frente a Universidad de Chile.