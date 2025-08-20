Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón: “Agradecemos su profesionalismo y compromiso”

Tras una temporada para el olvido al mando de Colo Colo, Jorge Almirón dejó de ser el entrenador del “Cacique”.

Luego de llegar a un acuerdo económico con la dirigencia, el argentino firmó su finiquito durante la tarde del martes, quedando solo pendiente la oficialización por parte del club.

El anuncio se concretó este miércoles a través de las redes sociales del club. “¡Gracias Jorge Almirón! Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 y la Supercopa 2024”, publicaron.

Con su salida, Colo Colo ya realizó sus primeros entrenamientos bajo el mando interino de Hugo González y Luis Pérez, quienes estarán, al menos, hasta el Superclásico frente a Universidad de Chile.