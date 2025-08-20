;

FOTO. Los entrenadores sobrevivientes en el fútbol chileno: casi la mitad de los clubes cambiaron de DT

Con la salida de Jorge Almirón en Colo Colo, se amplía a siete el número de técnicos despedidos.

Con la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo, la lista de entrenadores despedidos en el fútbol chileno volvió a ampliarse.

El argentino se convirtió en el séptimo técnico en ser finiquitado en lo que va de temporada. Antes de él, el último en dejar su cargo había sido Tiago Nunes en Universidad Católica.

A estos se suman los nombres de Miguel Ramírez (Deportes Iquique), Gustavo Leal (Everton), José Luis Sierra (Unión Española), Francisco Arrué (Ñublense) y Erwin Durán (Deportes La Serena).

En la vereda opuesta, son nueve los entrenadores que comenzaron el año y se mantienen firmes en sus clubes, superada ya la primera mitad del torneo.

Ellos son: Gustavo Álvarez (Universidad de Chile), Francisco Meneghini (O’Higgins), Walter Lemma (Unión La Calera), Gustavo Huerta (Cobresal), Juan José Ribera (Audax Italiano), Lucas Bovaglio (Palestino), Esteban González (Coquimbo Unido), Víctor Rivero (Deportes Limache) y Jaime García (Huachipato).

