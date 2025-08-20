;

Reportan hinchas de la U ingresados de gravedad en hospital de Buenos Aires tras incidentes ante Independiente

Según información de ADN Deportes, al menos un fanático azul está ingresado de emergencia.

Carlos Madariaga

Reportan hinchas de la U ingresados de gravedad en hospital de Buenos Aires tras incidentes ante Independiente

Reportan hinchas de la U ingresados de gravedad en hospital de Buenos Aires tras incidentes ante Independiente / ALEJANDRO PAGNI

La serie de hechos de violencia que han marcado la cancelación del partido entre Independiente y la U de Chile han derivado en varios fanáticos azules.

Según información de ADN Deportes, en el Hospital Doctor Pedro Fiorito, el más cercano al Estadio Libertadores de América, hay un hincha azul herido grave.

Revisa también:

ADN

El reporte habla de un hombre de 32 años, que ingresó al recinto hospitalario por sus propios medios, pero que presentó heridas de arma blanca y se encuentra en estado de urgencia, debiendo ser operado tras ser acorralado por fanáticos de Independiente.

Según información de TyC Sports, serían hasta cuatro hinchas de la U de Chile los que estarían siendo atendidos por heridas de gravedad.

Al cierre de esta nota, en ADN Deportes no podemos confirmar la serie de rumores que se han planteado desde Argentina ante posibles fallecidos entre la barra azul producto de todo lo ocurrido en Avellaneda.

Todo mientras, en paralelo, según información de Doble Amarilla, más de 350 hinchas de la U de Chile están detenidos en Puerto Madero por parte de la policía trasandina.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad