Reportan hinchas de la U ingresados de gravedad en hospital de Buenos Aires tras incidentes ante Independiente / ALEJANDRO PAGNI

La serie de hechos de violencia que han marcado la cancelación del partido entre Independiente y la U de Chile han derivado en varios fanáticos azules.

Según información de ADN Deportes, en el Hospital Doctor Pedro Fiorito, el más cercano al Estadio Libertadores de América, hay un hincha azul herido grave.

El reporte habla de un hombre de 32 años, que ingresó al recinto hospitalario por sus propios medios, pero que presentó heridas de arma blanca y se encuentra en estado de urgencia, debiendo ser operado tras ser acorralado por fanáticos de Independiente.

Según información de TyC Sports, serían hasta cuatro hinchas de la U de Chile los que estarían siendo atendidos por heridas de gravedad.

Al cierre de esta nota, en ADN Deportes no podemos confirmar la serie de rumores que se han planteado desde Argentina ante posibles fallecidos entre la barra azul producto de todo lo ocurrido en Avellaneda.

Todo mientras, en paralelo, según información de Doble Amarilla, más de 350 hinchas de la U de Chile están detenidos en Puerto Madero por parte de la policía trasandina.