La polémica en torno a Karol Lucero continúa generando repercusiones, y esta vez fue la madre de Francisca Virgilio, Cecilia Virgilio, quien habló públicamente sobre la situación que atraviesa su hija tras la confesada infidelidad del exchico Yingo.

En conversación con el programa Que te lo digo, la mamá de la modelo y emprendedora aseguró: “Mi hija está bien y tranquila, con apoyo de su familia. No pasa nada tan grave. Acá nadie se está muriendo, no es una enfermedad terminal. Mi hija tiene abuelos, hermanos y mamá”.

La suegra de Karol Dance también destacó la fortaleza de Fran Virgilio en medio de este episodio mediático: “Todo estará bien. Mi hija es madura, fuerte y muy bien criada. Todo esto va a pasar”. En esa misma línea, reiteró: “Esto es solo un mal momento, que ya va a pasar”.

Respecto a la relación con el exintegrante de Yingo, comentó: “Con mi familia él siempre correcto. Él es mi yerno… No puedo hablar de él. Es familia él también”.

Finalmente, al ser consultada sobre el estado actual del matrimonio de su hija, respondió: “No puedo hablar de eso... Sorry”.

La infidelidad de Karol Dance

Cabe recordar que Karol Lucero admitió haber engañado a su esposa con Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, oriunda de Concepción.

El propio comunicador reconoció los hechos en un mensaje enviado a la periodista Paula Escobar: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”.

El locutor radial también añadió: “Ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.