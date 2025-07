¿Seguirá los pasos de su hijo? Fernando Solabarrieta confiesa que está cerca de ser participante de un novedoso reality

Fernando Solabarrieta sorprendió al manifestar públicamente su interés en participar por primera vez en un reality show, en medio de los preparativos de Mega para lanzar un nuevo formato que mezclará la cocina con la convivencia entre famosos.

Durante una conversación en Marca Personal, fue consultado por Óscar Garrido sobre su posible ingreso a un encierro televisivo, tal como lo hizo su hijo Nicolás Solabarrieta antes. “¿Qué tan cierto es que Fernando Solabarrieta podría regresar a la televisión abierta? En una faceta aún desconocida por ahora, ¿un reality?”, le preguntó.

El periodista deportivo no esquivó la pregunta. “Es un género de la televisión en el que jamás he estado, incursionado, como concursante, además. Pero el dato, sí, sí, para qué te voy a mentir... He hablado, he tenido un par de reuniones, estamos en eso”, afirmó.

“¿Sabes qué pasa? Es que es distinto. No es el reality común y corriente que conocemos, es diferente. Eso ya me acerca un poco a la posibilidad”, añadió.

¿Cómo es Fernando Solabarrieta en la cocina?

Más adelante, reveló detalles del proyecto que desarrolla Mega: “De cocina, no es un reality así como los que hemos visto. Es un reality, sigue siendo parte de ese género”.

Y ante la consulta sobre su desempeño en la cocina, bromeó: “Así, como se ve en la pantalla, como el hoyo (sic)”.

Mientras tanto, la producción sigue en marcha y, aunque no hay nombres confirmados oficialmente, también se rumorea que Tonka Tomicic y el chef Yann Yvin podrían ser los conductores del programa.