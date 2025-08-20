Fran Virgilio habla por primera vez tras infidelidad de Karol Lucero: “Que todo el amor...”

Tras varios días de especulaciones y después de mantenerse en silencio, Fran Virgilio finalmente se pronunció sobre la polémica infidelidad que protagonizó su esposo, el animador Karol Lucero.

La controversia comenzó cuando Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, declaró en Primer Plano que hace aproximadamente dos semanas había mantenido un encuentro íntimo sin protección con el exchico Yingo.

Poco después, el propio Karol Lucero reconoció los hechos a través de un mensaje enviado a la periodista Paula Escobar, donde aseguró: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”.

El locutor radial añadió además que “ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.

¿Qué dijo Fran Virgilio tras la infidelidad de Karol Dance?

Y recientemente, Fran Virgilio decidió referirse por primera vez al asunto. La modelo y emprendedora utilizó su canal de difusión en Instagram para enviar un mensaje directo a sus seguidores: “Gracias. Que todo el amor que me mandan vuelva multiplicado”.

Previamente, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló en Instagram detalles sobre la postura de la esposa de Karol Lucero. “Cuando estaban partiendo la relación, Karol tuvo una relación con una modelo, con Yadranka Tomic. Fran supo y luego se enteró de otras infidelidades y siempre lo perdonó”, afirmó.

“Bien distinto es ahora, con un matrimonio de pocos meses, además algo tan expuesto, mediático y también un encuentro íntimo en la oficina”, agregó.

Luego, la comunicadora explicó la situación actual de la pareja: “Están separados, ella le pidió que saque las cosas de su departamento con un plazo máximo de una semana (...) Él está en la casa de su mamá, está siendo apoyado y contenido por su mamá”.