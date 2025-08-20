Nieve en Santiago y regiones: revisa todas las comunas con precipitaciones sólidas este jueves 21 y viernes 22 de agosto / Sebastian Beltran Gaete

El pronóstico del tiempo para Chile indica que esta semana no solo habrá lluvia; la llegada del nuevo sistema frontal también podría traer nieve a varios sectores.

Al menos en Santiago, se esperan precipitaciones sólidas desde la Plaza Italia hacia arriba, en un fenómeno que podría compararse con lo ocurrido en julio de 2017, cuando la capital se cubrió de un manto blanco.

Según dijo el meteorólogo de TVN Iván Torres, hay más chances para las comunas del sector oriente, cordillerano y precordillerano de la ciudad.

En detalle, los efectos se sentirán entre la noche de este jueves 21 y la madrugada del viernes 22 de agosto.

El evento meteorológico está avanzando desde el sur del territorio y llegará hasta la región de Coquimbo.

Torres indicó las comunas exactas en que nevará esta semana. Revisa el detalle a continuación.

En estas comunas de Chile nevará, según el pronóstico del tiempo

Región de Coquimbo

Paihuano

Vicuña

Monte Patria

Salamanca

Región de Valparaíso

Valles precordilleranos, especialmente Los Andes

Región Metropolitana

Colina

Lo Barnechea

La Reina

Providencia

Peñalolén

Pirque

San José de Maipo

Paine

Región de O’Higgins

Machalí

San Fernando (hacia la cordillera y precordillera)

Pichilemu (precordillera de la costa)

Región del Maule

San Clemente

Colbún

Molina

Región de Ñuble

Pinto

San Fabián

Coihueco

El Carmen

Yungay

Región del Biobío

Antuco

Quilaco

Santa Bárbara

Alto Biobío

Región de La Araucanía