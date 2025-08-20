Nieve en Santiago y regiones: revisa todas las comunas con precipitaciones sólidas este jueves 21 y viernes 22 de agosto
El evento meteorológico está avanzando desde el sur del territorio y llegará hasta Coquimbo.
El pronóstico del tiempo para Chile indica que esta semana no solo habrá lluvia; la llegada del nuevo sistema frontal también podría traer nieve a varios sectores.
Al menos en Santiago, se esperan precipitaciones sólidas desde la Plaza Italia hacia arriba, en un fenómeno que podría compararse con lo ocurrido en julio de 2017, cuando la capital se cubrió de un manto blanco.
Según dijo el meteorólogo de TVN Iván Torres, hay más chances para las comunas del sector oriente, cordillerano y precordillerano de la ciudad.
En detalle, los efectos se sentirán entre la noche de este jueves 21 y la madrugada del viernes 22 de agosto.
Torres indicó las comunas exactas en que nevará esta semana. Revisa el detalle a continuación.
En estas comunas de Chile nevará, según el pronóstico del tiempo
Región de Coquimbo
- Paihuano
- Vicuña
- Monte Patria
- Salamanca
Región de Valparaíso
- Valles precordilleranos, especialmente Los Andes
Región Metropolitana
- Colina
- Lo Barnechea
- La Reina
- Providencia
- Peñalolén
- Pirque
- San José de Maipo
- Paine
Región de O’Higgins
- Machalí
- San Fernando (hacia la cordillera y precordillera)
- Pichilemu (precordillera de la costa)
Región del Maule
- San Clemente
- Colbún
- Molina
Región de Ñuble
- Pinto
- San Fabián
- Coihueco
- El Carmen
- Yungay
Región del Biobío
- Antuco
- Quilaco
- Santa Bárbara
- Alto Biobío
Región de La Araucanía
- Curacautín
- Melipeuco
- Lonquimay
- Curarrehue
- Pucón
- Villarrica (hacia el sector de las laderas del volcán)