Lluvia y nieve en Santiago: nuevo pronóstico revela que caerán hasta 50 mm en estos dos días / Diego Vila

El regreso de la lluvia a Santiago está cerca, y en las últimas horas incluso ha surgido la posibilidad de nevadas en sectores puntuales, especialmente en la precordillera de la ciudad.

Así, a medida que se aproxima el evento meteorológico, los modelos de predicción comienzan a ser más precisos a la hora de hablar de la cantidad de agua acumulada que podría llegar.

Según el portal especializado Meteored, los reportes a menos de cinco días son mucho más confiables.

El mismo espacio incluso dice que desde este miércoles 20 hay probabilidad de chubascos aislados y nieve en zonas de cordillera.

“Sin embargo, no será hasta horas vespertinas del jueves donde llegue la lluvia más fuerte”, indicaron.

Las actualizaciones más recientes del modelo europeo, empleado por los especialistas, hablan de que se superaran los 50 milímetros de agua en dos días: jueves y viernes .

El peak se registrará entre la tarde y la noche, con más de un 95% de probabilidad.

¿Y qué ocurrirá el fin de semana? Para este sábado 23 el evento ya habrá concluido.

Lo más relevante de esa jornada, y también del domingo, será el regreso de las bajas temperaturas.

Recientemente, el meteorólogo Iván Torres señaló que existe la posibilidad de que los termómetros marquen hasta -4°C de mínima.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) es más cauta. Su pronóstico se detalla en la siguiente tabla: