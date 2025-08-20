Nieve en Santiago: Iván Torres detalla a qué hora comienza y cuántos centímetros caerán en la Región Metropolitana

La llegada de un nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana no solo podría traer lluvia a Santiago, sino que, con el paso de las horas, la probabilidad de nieve también ha ido tomando fuerza.

Según el meteorólogo Iván Torres, la situación que se viviría esta semana podría ser similar a aquella inusual nevada que llegó a la capital el 15 de julio de 2017.

“Se asemeja bastante, aunque con menos intensidad en cuanto al territorio afectado por la aguanieve”, dijo en la edición matutina de 24 Horas.

El experto se la jugó y afirmó que “de Plaza Italia hacia arriba” existen chances de que se registren precipitaciones sólidas. Además, recalcó que “la posibilidad es bastante alta”.

¿Y a qué hora llegará? Entre la noche de este jueves 21 de agosto y la madruga del viernes 22. Así, en algunos casos, las personas podrían levantarse y encontrar nieve afuera de sus casas al salir a trabajar o estudiar.

“La cantidad de nieve no es menor (...) yo que podría llegar a los 20 centímetros en el sector precordillerano y la cantidad de agua va a andar por los 40 milímetros en total”, calculó Torres.

Llega el “frío polar” a Santiago

Tras el paso del sistema frontal, que incluso tocará a una porción del norte del territorio, llegará una masa de aire frío que hará descender los termómetros.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronostica que este sábado 23 de agosto se marcaría una mínima de -2°C. En tanto, el domingo la marca será de -1°C.

Eso sí, el cielo estará completamente despejado durante todo el fin de semana.