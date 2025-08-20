Lluvia y nieve en Santiago: a esta hora comienzan las precipitaciones en la región Metropolitana el jueves

Un nuevo sistema frontal llegará a la zona central de Chile durante estos días, el cual dejará lluvia, fuertes vientos e incluso nevadas en Santiago.

Según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones iniciarán este jueves, y estarán acompañadas de vientos de hasta 40 km/h.

Mientras que en el sector oriente de la capital, principalmente en zonas cordilleranas y precordilleranas, habrá chubascos de aguanieve.

¿A qué hora llueve en Santiago el jueves?

La DMC proyecta que la lluvia caerá en Santiago durante la mañana de este jueves 21, y se extenderá hasta la noche del viernes 22 de agosto.

Mientras que el portal Accuweather detalla que las precipitaciones iniciarán de forma intermitente durante la madrugada del jueves, a eso de las 02:00 horas, retomando con mayor intensidad desde las 05:00 horas.