;

Francisco Kaminski regresa a redes sociales con un mensaje de “nuevo comienzo”: ”Vuelvo con más amor propio que nunca”

Tras semanas en silencio y en medio de cuestionamientos públicos, el animador reapareció en Instagram con un mensaje de resiliencia y agradecimiento a sus seguidores.

Nelson Quiroz

Francisco Kaminski regresa a redes sociales con un mensaje de “nuevo comienzo”: ”Vuelvo con más amor propio que nunca”

Francisco Kaminski volvió a redes sociales luego de casi dos semanas alejado de la exposición pública, en medio de las polémicas que ha debido enfrentar.

El comunicador, quien había desactivado su cuenta de Instagram tras el quiebre con Camila Andrade y la controversia por sus vínculos con el denominado “rey de Meiggs”, reapareció con un mensaje que busca marcar un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

ADN

Instagram

“A veces la vida te pide silencio!!! Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca”, escribió en una publicación en blanco y negro. En el mismo texto agradeció a quienes se mantuvieron a su lado: “Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro! De todos los que NO abandonan! Gracias”.

Revisa también

ADN

La reactivación de su perfil ocurre en medio de nuevas polémicas. Esta semana se conoció un informe de la Contraloría General de la República que apuntó a posibles irregularidades en la organización del Festival Guatón Loyola, en Los Andes, evento vinculado a una productora relacionada con Kaminski.

Según la investigación, existieron contratos firmados con artistas antes de que las licitaciones fueran públicas, lo que abre sospechas de uso de información privilegiada.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad