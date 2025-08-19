Francisco Kaminski regresa a redes sociales con un mensaje de “nuevo comienzo”: ”Vuelvo con más amor propio que nunca”

Francisco Kaminski volvió a redes sociales luego de casi dos semanas alejado de la exposición pública, en medio de las polémicas que ha debido enfrentar.

El comunicador, quien había desactivado su cuenta de Instagram tras el quiebre con Camila Andrade y la controversia por sus vínculos con el denominado “rey de Meiggs”, reapareció con un mensaje que busca marcar un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

Instagram Ampliar

“A veces la vida te pide silencio!!! Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca”, escribió en una publicación en blanco y negro. En el mismo texto agradeció a quienes se mantuvieron a su lado: “Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro! De todos los que NO abandonan! Gracias”.

La reactivación de su perfil ocurre en medio de nuevas polémicas. Esta semana se conoció un informe de la Contraloría General de la República que apuntó a posibles irregularidades en la organización del Festival Guatón Loyola, en Los Andes, evento vinculado a una productora relacionada con Kaminski.

Según la investigación, existieron contratos firmados con artistas antes de que las licitaciones fueran públicas, lo que abre sospechas de uso de información privilegiada.