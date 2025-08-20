El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Son lamentables las imágenes que llegan desde Argentina por el comportamiento de la hinchada de la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, en el duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Daniel Schapira, director de Azul Azul, conversó en exclusiva con ADN Deportes en las inmediaciones del recinto deportivo, donde se mostró muy afectado por lo sucedido.

“Terrible, es increíble esto. No se puede creer. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo”, comenzó diciendo.

“Nos van a prohibir ser visitantes. Es muy difícil el control. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda, y van a ser sanciones duras”, agregó.

“Siempre estamos viviendo lo mismo. Es desesperante. Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol. Nos dieron 3.500 entradas y mira lo que pasa”, sentenció Schapira.