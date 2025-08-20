Día de la papa frita en Chile es hoy: estas son las mejores ofertas y promociones / Alst

Este miércoles 20 de agosto, Chile se suma a la celebración del Día Mundial de la Papa Frita, una de las preparaciones más queridas y sabrosas de la comida rápida.

El fanatismo por esta comida no es menor: según sus registros, Uber Eats vende 18,3 porciones por minuto, siendo los viernes y sábados entre las 18:00 y 21:00 horas los momentos de mayor demanda.

Ahora, en la jornada especial, diversas cadenas que la comercializan anunciaron promociones especiales para disfrutar de la jornada como se debe.

Algunos nombres ofrecen descuentos, mientras que otros se la jugaron por 2x1 o precios rebajados.

Día de la Papa Frita en Chile: Revisa las mejores promociones

McDonald’s

Para conmemorar la fecha los restaurantes tendrán el “Big Fest”, donde se incluye promos de 2x1 en papas.

Existen descuentos de 30% en papa mediana + bebida mediana o papa mediana + papa grande.

Algunos de los combos más populares del menú también incluyen una papa regular de regalo.

También se puede pedir por la aplicación.

Doggis

Desde el lunes y hasta hoy la cadena ofrece 3x2 en porciones de papas fritas medianas. Se puede pedir directo en tiendas o por cupón app.

Just Burger

La cadena con 14 locaciones lanzó un cono de edición limitada, más grande que el tradicional, con un 50% de descuento. Hasta este domingo 24 de agosto, la porción estará disponible por $1.990 como parte de la celebración.

Hay dos opciones: llenar el cono con las papas fritas clásica, o con las nuevas papas Dippers de corte francés y más crujientes por fuera.

Tras un convenio con Heinz, también suman mostaza, mayonesa, ketchup y salsas relish gratis en su locales de Providencia, Manuel Montt, Isidora Goyenechea, Las Tranqueras, Machalí y Rotonda Atenas.

Kbross Burger

Kbross Burger tiene 2x1 este miércoles en papas americanas, bañadas de queso cheddar y tocino.

La promoción está disponible en sus dos sucursales presenciales en la comuna de providencia: General Holley 2277 y Avenida Italia 1187.

Eso sí, toda esta semana también tendrán 2x1 en papas americanas a través de Rappi.

Pedro, Juan y Diego

“Solo por este 20 de agosto, la Mega Papa estará a $1.990 y x 2 lucas agrega 2 bebidas normales”, explicaron en sus redes sociales.

La promoción está disponible en todos los locales, salvo en el ubicado en el aeropuerto.

Carl’s Jr. Chile

Por la compra de un combo en Carl’s Jr se ofrece papas extra de regalo. La promoción es exclusiva para usuarios de la app, válida en tiendas y a través de Order Now. Hay un cupón por cabeza.

Juan Maestro

Hasta este 20 de agosto está disponible la promoción de 2x1 en papas grandes. “Para que disfrutes el doble”, invitaron desde Juan Maestro.

“Recuerda que es válido solo por mi APP sáltate la fila, usando el código: MAESTROPAPA”, explicaron a sus seguidores".

Mamut

Hasta este viernes 22 de agosto, por cada appetizer se da un refill de papas. “Solo en local… y hasta que tu apetito diga basta“, señalaron.

Wendy’s Chile

“En Wendy’s no solo celebramos el Día de las Papas Fritas… ¡celebramos todo el mes!“, publicó la cadena en redes. En agosto tienen las papas grandes a $1.000.