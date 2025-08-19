;

“Vivimos grandes cosas”: histórica tienda de música en Providencia cierra sus puertas y anuncia llegada al MUT

“Se cierra un capítulo, pero la música sigue sonando”, escribieron en sus redes sociales.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Recientemente, uno de los puntos más emblemáticos de la música en Santiago cerró sus puertas.

A través de las redes sociales, Disquería Chilena informó que puso fin a su aventura en Avenida Providencia 1478.

En este rincón vivimos grandes cosas: Visitas ilustres, tocadas y, sobre todo, la hermosa comunidad que formamos junto a ustedes", dice la publicación.

Revisa también:

ADN

“Se cierra un capítulo, pero la música sigue sonando”, expresaron a sus seguidores. Ahora, parte una nueva etapa y no demasiado lejos.

Desde esta semana el local se puede encontrar en el piso 3 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT). A pie son unos 25 minutos desde la antigua locación, y en Metro apenas 14 minutos por la Línea 1.

“Un espacio para seguir compartiendo con ustedes lo mejor de nuestra música”, señalaron. “Con las mismas ganas de siempre de compartir", sumaron.

Creado por la SCD, el recinto se ha especializado en la venta y difusión de la música chilena en formatos variados, como CD, vinilo, cassette, DVD e incluso libros.

Durante su etapa en Providencia, organizaron numerosos eventos, desde firmas y lanzamientos hasta tocatas íntimas, aprovechando un escenario ubicado en el interior.

El crecimiento del MUT en Santiago

Desde su inauguración en julio de 2023, el MUT se ha posicionado como un fuerte competidor frente a recintos asociados a actores como Mall Plaza o Cenco, pese a que no se define como un centro comercial tradicional.

Mensualmente recibe alrededor de 650 mil visitas y ha acumulado tres millones en lo que va de este año 2025.

Un estudio de Cohels + Partners entrega más detalles: de cada 100 visitantes que llegan al Mercado, 22 solían ir a Mall Plaza, 19 a Parque Arauco, 14 a Alto Las Condes y 8 al Costanera Center.

Su futuro podría ser aún más ambicioso ya que solo cuenta con un 50% de ocupación y basta con dar un vuelta con el recinto para toparse con trabajos que dan indicios de aperturas por venir.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad