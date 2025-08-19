“Vivimos grandes cosas”: histórica tienda de música en Providencia cierra sus puertas y anuncia llegada al MUT

Recientemente, uno de los puntos más emblemáticos de la música en Santiago cerró sus puertas.

A través de las redes sociales, Disquería Chilena informó que puso fin a su aventura en Avenida Providencia 1478.

“En este rincón vivimos grandes cosas: Visitas ilustres, tocadas y, sobre todo, la hermosa comunidad que formamos junto a ustedes", dice la publicación.

“Se cierra un capítulo, pero la música sigue sonando”, expresaron a sus seguidores. Ahora, parte una nueva etapa y no demasiado lejos.

Desde esta semana el local se puede encontrar en el piso 3 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT). A pie son unos 25 minutos desde la antigua locación, y en Metro apenas 14 minutos por la Línea 1.

“Un espacio para seguir compartiendo con ustedes lo mejor de nuestra música”, señalaron. “Con las mismas ganas de siempre de compartir", sumaron.

Creado por la SCD, el recinto se ha especializado en la venta y difusión de la música chilena en formatos variados, como CD, vinilo, cassette, DVD e incluso libros.

Durante su etapa en Providencia, organizaron numerosos eventos, desde firmas y lanzamientos hasta tocatas íntimas, aprovechando un escenario ubicado en el interior.

El crecimiento del MUT en Santiago

Desde su inauguración en julio de 2023, el MUT se ha posicionado como un fuerte competidor frente a recintos asociados a actores como Mall Plaza o Cenco, pese a que no se define como un centro comercial tradicional.

Mensualmente recibe alrededor de 650 mil visitas y ha acumulado tres millones en lo que va de este año 2025.

Un estudio de Cohels + Partners entrega más detalles: de cada 100 visitantes que llegan al Mercado, 22 solían ir a Mall Plaza, 19 a Parque Arauco, 14 a Alto Las Condes y 8 al Costanera Center.

Su futuro podría ser aún más ambicioso ya que solo cuenta con un 50% de ocupación y basta con dar un vuelta con el recinto para toparse con trabajos que dan indicios de aperturas por venir.