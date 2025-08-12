Día de la chorrillana en Chile: cuáles son los cortes de carne perfectos para prepararla (y cómo hacerlo) / ALLEKO

Uno de los platos chilenos que no pueden faltar en picadas y restaurantes es la chorrillana, una preparación que mezcla papas fritas, cebolla, huevo, y abundante carne cortada.

De hecho, la importancia de esta emblemática creación es tal que cada 13 de agosto se celebra en Chile el Día de la Chorrillana, un homenaje a este verdadero festín de sabores.

Aunque no hay un veredicto sobre su origen, la historia popular la relaciona con la Batalla de Chorrillos durante la Guerra del Pacífico, debido a que sus ingredientes eran fáciles de conseguir para alimentar a los soldados.

Sin embargo, también existen relatos que atribuyen su creación a locales de Valparaíso, que simplemente adoptaron el nombre por su sonoridad.

“Es un emblema de nuestra cocina popular. Reúne en un solo plato lo que más nos gusta a los chilenos: generosidad, sabor y momentos para compartir”, explica Catherine Escobar, gerente comercial de El Carnicero.

¿Cuáles son los mejores cortes de carne para preparar una chorrillana?

“La posta negra es uno de los cortes más recomendados para la chorrillana”, dice Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne.

“Tiene una textura firme y, al saltearse, se mantiene entera y jugosa, ideal para que cada bocado tenga una buena consistencia”, añade.

Pero no es todo. “La posta rosada también es una excelente opción, ya que es un corte más blando y de cocción rápida”, añade el experto.

Joana Lacerda Ampliar

Receta de chorrillana casera: paso a paso para prepararla en casa

Ingredientes (de 4 a 5 personas)

4 tazas de papas fritas (pueden ser papas frescas cortadas en bastones o prefritas).

(pueden ser papas frescas cortadas en bastones o prefritas). 500 g de carne de vacuno , cortada en tiras o trozos pequeños.

, cortada en tiras o trozos pequeños. 400 g de embutidos (longanizas y/o butifarras), también cortados.

(longanizas y/o butifarras), también cortados. 1 cebolla grande , cortada.

, cortada. 1 cucharada de azúcar (para caramelizar la cebolla).

(para caramelizar la cebolla). 3 huevos.

Aceite vegetal para freír

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Opcional: ají, salsa picante o merkén para acompañar

Preparación :

Papas: Si usas papas frescas, lávalas, pélalas y córtalas en bastones uniformes. Sécalas bien y fríelas en aceite caliente (180 °C) hasta que estén doradas y crujientes. Si usas papas congeladas, sigue las instrucciones del paquete. Reserva sobre papel absorbente. Cebolla caramelizada: En una sartén grande, calienta un poco de aceite y añade la cebolla con la cucharada de azúcar. Cocina a fuego medio-bajo, revolviendo ocasionalmente, hasta que la cebolla esté dorada y caramelizada. Reserva. Embutidos: En la misma sartén, añade un poco más de aceite si es necesario y dora las longanizas y butifarras hasta que estén crujientes y bien cocidas. Reserva junto con la cebolla. Carne: Condimenta la carne y cocínala en la sartén a fuego alto para sellarla bien, hasta alcanzar el punto deseado (recomendado término medio o tres cuartos para mayor jugosidad). Retira y reserva. Huevos: Fríe los huevos en un sartén con poco aceite, cuidando que las claras queden firmes y las yemas cremosas y ligeramente líquidas para un contraste perfecto. Montaje: En una fuente grande, coloca primero las papas fritas como base. Luego añade la carne, los embutidos y la cebolla caramelizada distribuidos uniformemente. Finalmente, corona con los huevos fritos. Toque final: Sirve inmediatamente y disfruta.