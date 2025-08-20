;

VIDEO. ¡Con dramatismo! VAR convalida el gol de Lucas Assadi y la U abre la cuenta ante Independiente

En primera instancia el juez señaló posición de adelanto, pero el videoarbitraje entregó justicia para los universitarios.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

La Universidad de Chile está enfrentando a Independiente en el Estadio Libertadores de América por un cupo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Las cosas no podían haber empezado mejor para los azules, que tras unos minutos de posesión del “Rojo”, consiguieron abrir la cuenta mediante un gran contraataque.

Tras una buena pared entre Lucas Di Yorio y Lucas Assadi (11′), el “9” logró irse por la banda derecha, desde donde envió un centro rasante para que el “10” definiera de gran forma ante el arquero local.

Aunque en primera instancia el árbitro Gustavo Tejera anuló el tanto por supuesta posición adelantada de Di Yorio, finalmente el VAR terminó convalidando la anotación.

