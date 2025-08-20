;

VIDEOS. El verdugo de Palestino sigue en pie: Bolívar se impone ante Cienciano y avanza a los 4tos de Copa Sudamericana

Los bolivianos se impusieron con facilidad ante el conjunto peruano.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / OSWALD CHARCA

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana comienzan a tomar forma y, durante la jornada de este miércoles, Bolívar se sumó a la fiesta.

Los bolivianos, que venían de eliminar a Palestino en la ronda de playoffs, viajaron hasta Perú para enfrentar a Cienciano por la vuelta de octavos, con el objetivo de defender el 2-0 conseguido en La Paz.

Misión que consiguieron sin muchas complicaciones, puesto que de arranque se pusieron en ventaja con un lanzamiento penal de Martín Cauteruccio (15′).

Revisa también:

ADN

El gol que terminó por sentenciar la serie también llegó en la primera mitad, casi al final, cuando Damián Batallini (45+1′) estiró las cifras con un gran remate desde fuera del área.

En la ronda de los ocho mejores, Bolívar se enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad