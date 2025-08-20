Los cuartos de final de la Copa Sudamericana comienzan a tomar forma y, durante la jornada de este miércoles, Bolívar se sumó a la fiesta.

Los bolivianos, que venían de eliminar a Palestino en la ronda de playoffs, viajaron hasta Perú para enfrentar a Cienciano por la vuelta de octavos, con el objetivo de defender el 2-0 conseguido en La Paz.

Misión que consiguieron sin muchas complicaciones, puesto que de arranque se pusieron en ventaja con un lanzamiento penal de Martín Cauteruccio (15′).

Martín Cauteruccio 🇺🇾 firma su 7° gol en los 9 partidos que disputó con Bolívar 🇧🇴. Además, factura por #Sudamericana por 4° encuentro al hilo. Golazo de penal para el 0-1 sobre Cienciano. pic.twitter.com/34jgNLFVZW — VSports Team (@VSportsTM) August 20, 2025

El gol que terminó por sentenciar la serie también llegó en la primera mitad, casi al final, cuando Damián Batallini (45+1′) estiró las cifras con un gran remate desde fuera del área.

En la ronda de los ocho mejores, Bolívar se enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz.