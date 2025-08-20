VIDEOS. El verdugo de Palestino sigue en pie: Bolívar se impone ante Cienciano y avanza a los 4tos de Copa Sudamericana
Los bolivianos se impusieron con facilidad ante el conjunto peruano.
Los cuartos de final de la Copa Sudamericana comienzan a tomar forma y, durante la jornada de este miércoles, Bolívar se sumó a la fiesta.
Los bolivianos, que venían de eliminar a Palestino en la ronda de playoffs, viajaron hasta Perú para enfrentar a Cienciano por la vuelta de octavos, con el objetivo de defender el 2-0 conseguido en La Paz.
Misión que consiguieron sin muchas complicaciones, puesto que de arranque se pusieron en ventaja con un lanzamiento penal de Martín Cauteruccio (15′).
El gol que terminó por sentenciar la serie también llegó en la primera mitad, casi al final, cuando Damián Batallini (45+1′) estiró las cifras con un gran remate desde fuera del área.
En la ronda de los ocho mejores, Bolívar se enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz.