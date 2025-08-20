;

Estudiante de La Plata defiende su ventaja ante Cerro Porteño y se instala en los 4tos de Copa Libertadores

El “Pincharrata” cerró su arco y avanzó con el 1-0 conseguido en Paraguay.

Durante la jornada de este miércoles, Estudiantes de La Plata selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras mantener su ventaja ante Cerro Porteño en Argentina.

Tras ganar por la cuenta mínima en la ida, el “Pincharrata” se hizo fuerte en casa y cerró todas sus líneas, consiguiendo así mantener su arco en cero.

Los paraguayos prácticamente no lograron acercarse al arco defendido por Fernando Muslera, quien contó con un trabajo impecable de sus defensores centrales.

En los cuartos de final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata deberá enfrentarse al ganador de la llave entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

