¿Antes, después o adentro del pan? Chilenos revelan sus preferencias a la hora de comer papas fritas

En el marco del Día Mundial de las Papas Fritas, los chilenos demostraron que esta preparación sigue siendo uno de sus acompañamientos favoritos. El consumo de esta preparación se relaciona no solo con la comida rápida, sino también con momentos de ocio, reuniones con amigos y salidas en pareja, consolidándose como un clásico del gusto local.

Más allá de ser un simple acompañamiento, los consumidores han desarrollado distintos “rituales” al comer papas fritas: algunos prefieren comerlas antes de la hamburguesa o sándwich, mientras que otros las incluyen dentro del mismo pan como un ingrediente más.

Además, un porcentaje significativo aprovecha estos alimentos cuando tiene poco tiempo para cocinar o durante los conocidos “bajones carreteros”.

Otro aspecto interesante es la frecuencia de consumo: muchas personas disfrutan de papas fritas al menos una vez por semana, y destacan la importancia de la calidad y preparación del producto. Los atributos más valorados son el buen sabor, la textura crujiente, la sal justa y que no estén fritas en aceites muy utilizados.

Asimismo, los acompañamientos preferidos siguen siendo clásicos como ketchup, mayonesa, cheddar, mostaza y salsa golf. Curiosamente, un tercio de los encuestados asegura haber probado papas fritas con helado… y que les gusta la combinación.

¿Cómo les gustan las papas a los chilenos?

Según los resultados de una encuesta de Burger King realizada a 1.741 consumidores en Chile, más del 95% se considera fanático de las papas fritas, mientras que un 97% asegura que este alimento contribuye a su felicidad.

Sobre los hábitos, un 62% prefiere comer las papas antes de la hamburguesa, y un 24% las incorpora dentro del sándwich. En cuanto a las preferencias de acompañamiento más atrevidas, un 59% estaría dispuesto a probar papas fritas con manjar o Nutella, mostrando apertura a nuevas combinaciones.

Estos datos reflejan no solo el amor por esta preparación clásica, sino también la importancia que los consumidores locales le dan a la calidad y a la creatividad al momento de comer, consolidando a las papas fritas como un imprescindible en la gastronomía cotidiana chilena.