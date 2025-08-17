TasteAtlas ubica a la empanada chilena entre las 100 mejores masas saladas del mundo

La empanada chilena, especialmente la célebre “empanada de pino”, ha sido destacada en el prestigioso ranking Los 100 mejores pasteles salados del mundo publicado por TasteAtlas.

Ubicada en el puesto 34, la presencia de esta preparación nacional en este listado internacional resalta el reconocimiento global de este emblemático bocado salado.

TasteAtlas elabora sus rankings en base a casi 9.900 valoraciones, de las cuales más de 5.300 son consideradas legítimas según sus criterios para impedir sesgos regionales. La iniciativa persigue recordar la excelencia culinaria local y fomentar el orgullo por las tradiciones gastronómicas.

La empanada de pino, con su masa de harina y su característico relleno de carne picada, cebolla, aceitunas, huevo duro, especias y, en ocasiones, pasas, es un símbolo de la cocina chilena y una protagonista imprescindible de las Fiestas Patrias.

Además, TasteAtlas destacó que esta preparación, durante la Semana Santa, ”suelen rellenarse de queso y mariscos“ y “se recomienda acompañar con una copa de vino tinto”.