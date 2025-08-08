Investigación revela que las papas fritas podrían ser chilenas y no europeas

Esta es la cantidad de papas fritas que debes comer por porción, según un experto de Harvard / bhofack2

El debate sobre el origen de las papas fritas suma un nuevo capítulo. Una investigación liderada por la Municipalidad de Nacimiento, en la región del Biobío, sostiene que esta popular preparación podría haberse creado en Chile en el siglo XVII.

El estudio, titulado ‘Un origen mapuche para las papas fritas: Evidencia desde Nacimiento’, se basa en el libro Cautiverio Feliz (1677) del soldado español Francisco Núñez de Pineda.

En este texto, el autor relata que, durante su cautiverio en manos de mapuches en 1629, fue agasajado con diversos platos, entre los que se mencionan explícitamente “papas fritas”.

De confirmarse, este registro sería la primera referencia escrita de papas fritas a nivel mundial, adelantándose por décadas a las versiones belga y francesa.

Una celebración histórica

Según el relato, las papas fritas se sirvieron en un banquete realizado el 29 de noviembre de 1629, durante un intercambio de prisioneros en el Fuerte de Nacimiento.

Para el municipio, esta fecha podría convertirse en el Día Nacional de la Papa Frita, una propuesta que ya cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura.

El ministro Esteban Valenzuela calificó el hallazgo como “un descubrimiento extraordinario” y anunció planes para impulsar la producción local de papas, incluyendo proyectos de riego tecnificado y promoción gastronómica.

Recordemos que, en la actualidad, Francia y Bélgica mantienen una rivalidad histórica por atribuirse la invención de las papas fritas. Los belgas defienden que nacieron en Namur hacia 1680, mientras que los franceses aseguran que aparecieron en París a finales del siglo XVIII.

Sin embargo, la evidencia presentada por Nacimiento desplazaría ambas versiones, situando la receta en manos mapuches y casi medio siglo antes del registro más antiguo reconocido por Bélgica.