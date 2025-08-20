“Agradezco su funa masiva”: queda libre chileno acusado de robo en Mundial de Pokémon en EE. UU.

Un jugador chileno fue detenido en el Campeonato Mundial de Pokémon 2025 en Anaheim, Estados Unidos, acusado de portar una mochila robada. Tras recuperar la libertad días después, entregó declaraciones públicas donde aseguró estar dispuesto a explicar lo sucedido.

El hecho comenzó cuando uno de los participantes reportó la pérdida de su bolso con un mazo de cartas, juegos y otras pertenencias. Tras la denuncia, la policía inició la búsqueda y halló la mochila en poder de Matías Alejandro Campos, quien también competía en el torneo.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales. Campos quedó detenido, pero dos días más tarde informó a través de su cuenta de Instagram que había sido liberado.

“Agradezco a la justicia de Anaheim California y a mi abogado que creyó en mi inocencia. Aquí estoy libre, sin riesgos de deportación, con Visa Waiver activa y con muchas ganas de volver a Chile. Agradezco su funa masiva”, publicó.

El joven reiteró su agradecimiento al gobierno estadounidense y explicó que durante el proceso “fui tratado siempre con respeto, nunca huí del lugar, y jamás dejaría algo sin asumir. Mis padres no me criaron así. Ya di las explicaciones correspondientes a las personas que amo”.

“La policía de Anaheim investigó hasta el último mensaje de mi teléfono, revisó cada paradero y lugar donde fui y aquí estamos”, fueron parte de sus palabras.